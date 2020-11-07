رئيس مدينة الحسينية بالشرقية يقوم بالمرور على لجان الاقتراع.. صور

قام المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمرور على مدرسة الحسينية الثانوية والمدرسة الإعدادية بالمدينة لمتابعة توافد الناخبين على لجان الاقتراع والتأكد على الناخبين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد

كما قام رؤساء الوحدات المحلية كلا في نطاق وحدته بمتابعة توافد الناخبين على لجان الاقتراع والتأكيد على الناخبين بارتداء الكمامات، وتجرى متابعتهم على جميع لجان الاقتراع.

وتعقد انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 9468 لجنة فرعية، يشرف عليها نحو 12 ألف قاض، وذلك اليوم وغد وفى حالة الإعادة، تجري أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل. وتشمل محافظات المرحلة الثانية "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لـ انتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، كما قامت بمعاينة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها". وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية والقضاة المشرفين على الانتخابات الأوراق الانتخابية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة للتصويت.