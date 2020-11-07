القاهرة_تنتخب يتصدر تويتر.. ومغردون: شكرًا رجال شرطة مصر.. شاهد

انطلقت اليوم السبت فعاليات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وتنتهي غدا حيث يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #القاهرة_تنتخب وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وتجرى الانتخابات في المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيليه، السويس، شمال وجنوب سيناء.
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