المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

حرصت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، على الإدلاء بصوتها في لجنتها الانتخابية بـمدرسة الخلفاء الإعدادية بنين بمنطقة مصر الجديدة، بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة القاهرة.

وصرحت الدكتورة رشا راغب بأن حرصها على الإدلاء بصوتها هو لإيمانها بأن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على كل مواطن مصري يرغب في مستقبل أفضل له ولأبنائه وحق دستوري لا يجب التخلي عنه، وبأن المجتمع المصري لا يختلف عن غيره من المجتمعات المتحضرة، ويجب أن يكون التشريع هو إحدى أهم أدواته فى إجراء تحولاته الكبرى على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.



كما أعربت عن فخرها بالتمثيل القوى للشباب تحت قبة البرلمان الذي يساهم فى خلق كوادر شبابية؛ وذلك باعتبارهم المحرك الرئيس الفعال لأي إصلاح أو تغيير في المجتمع.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن فتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب في الفترة من 17 لـ 26 سبتمبر الماضي، وتجرى الانتخابات على مرحلتين؛ أقُيمت الأولى فى دوائر 14 محافظة، بينما تُقام الثانية في دوائر 13 محافظة ومن ضمنها محافظة القاهرة.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.