انت الان تتابع تفاصيل خبر بالخطوات “وهتوصلك لحد البيت” وزارة التموين تتيح استخراج بطاقات تموينية وبدل فاقد وتالف وفصل اجتماعي إلكترونياً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقوم وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي بتطوير الخدمات التموينية التي يتم تقديمها إلى المواطنين إلكترونياً، وذلك من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، وكان آخر ما تم إتاحته، وقيام المواطن بالإنتفاع من الخدمة وهو في منزله ودون الذهاب لمكاتب التموين، هو استخراج بطاقة تموين واستخراج بدل فاقد وتالف، وضم أفراد وفصل اجتماعي وتفعيل البطاقة.

خدمات وزارة التموين الإلكترونية بشأن بطاقات التموين

ويستعرض مصر فايف الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة إلكترونياً ومن المنزل والتي جاءت كما يلي:

أولاً| الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

ثانياً| الضغط على بداية الخدمة.

ثالثاً| تسجيل بيانات بدال التموين والمحافظة التي يتواجد بها الرقم القومي.

رابعاً| ووفق وزارة التموين يتم اختيار الإدارة التموينية وكذلك مكتب التموين الذي يتبع له محل سكنك.

خامساً| إمكانية إضافة أكثر من فرد إلى بطاقة التموين.

سادساً| الضغط على علامة “مربع” موجودة إلى جانب الأفراد التي يريد إضافتها.

سابعاً| قراءة جميع الشروط والأحكام ثم الضغط على موافق.

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ثامناً| الضغط على التالي.

تاسعاً| إدخال العنوان الذي يتم تسليم البطاقة إليه.

عاشراً| الضغط على التالي.

بعد ذلك سوف يتم عرض جميع البيانات المسجلة من أجل مراجعتها وإمكانية إجراء أي تعديل عليها أو الموافقة والإطلاع على الطلب ثم التأكيد، كما أن الرسوم المقررة يمكن دفعها من خلال مندوب أو عن طريق كروت الدفع.