محمد عبد العزيز : انتخابات المرحلة الثانية تسير بشكل منتظم

أدلى محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بصوته فى دائرته الانتخابية بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، فى مدرسة بيجام الثانوية بنات.





وتفقد محمد عبد العزيز اللجان بدائرته الانتخابية، مؤكدا أن الانتخابات تسير بشكل منتظم، وسط إقبال مكثف وملحوظ، مشيدا بمجهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وفقا للمعايير الدولية، وبدور رجال الأمن لتأمين الانتخابات بشكل يظهر الصورة المشرفة للدولة المصرية. وطالب محمد عبد العزيز جموع الشعب المصرى بالمشاركة فى العملية الانتخابية، واختيار ممثليهم فى مجلس النواب بكل حرية متمنيا لمصر مزيدا من التقدم والإزدهار.

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