بعد الإدلاء بصوتها فى الانتخابات.. رشا راغب: المشاركة واجب وحق دستورى

وحثت راغب، المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية باعتبارها واجب وطنى وحق دستورى لا يجب أن يتخلى عنه أى موطن مصرى. كما أعربت عن فخرها بالتمثيل القوى للشباب تحت قبة البرلمان، الذى يساهم فى خلق كوادر شبابية، باعتبارهم المحرك الرئيسى الفعال لأى إصلاح أو تغيير فى المجتمع.

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