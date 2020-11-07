صور .. وزير الطيران المدنى يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب

وأكد وزير الطيران - عقب الإدلاء بصوته - أهمية المشاركة السياسية الفعالة فى انتخابات مجلس النواب 2020، حيث إنه واجب وطنى لجميع فئات الشعب المصرى العظيم، ويعد نموذجاً حضارياً للديمقراطية لجميع المصريين فى ممارسة حقهم الدستورى لاختيار المرشحين، الذين يمثلونهم داخل البرلمان، لاستكمال مسيرة بناء الدولة المصرية الجديدة.

كما دعا منار جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم، من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة المصرية، تحت مظلة قيادة سياسية رشيدة.