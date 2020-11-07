فيديو.. كرم جبر بعد الإدلاء بصوته: مصر تقدم للعالم صورة إيجابية

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مجلس النواب الجديد سيكون علامة فارقة فى الحياة البرلمانية، لوجود مجموعة من الشباب فى مستقبل وطن والتنسيقية سيقومون بتجديد شباب الحياة البرلمانية، وتقديم صورة حضارية رائعة عن نائب البرلمان، الذى يتسلح بالعلم والخبرة والدراسة والقدرة على التعامل مع مشاكل المجتمع وتقديم مقترحات الحلول لها.





وأضاف جبر، عقب إدلائه بصوته بمدرسة القاهرة التجريبية بالتجمع الخامس، أن مصر تقدم للعالم صورة إيجابية عن الاستقرار، ففى الوقت الذى تغلق فيه أوروبا أبوابها بسبب كورونا، أصرت مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة. وأكد أن السنوات المقبلة ستشهد تنقية للتشريعات والقوانين لتواكب الإصلاحات الكبيرة التى تشهدها البلاد فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الدولة المصرية وتدعيم مسيرتها إلى المستقبل بخطى ثابتة. وأشاد جبر بنزاهة الانتخابات والحرص الكامل على أن تكون معبرة عن إرادة الجماهير، وانتهاء ما كان يتردد بشأن التزييف والتزوير إلى الأبد. ودعا الناخبين إلى التمسك بحقهم الدستورى، واختيار من يمثلهم فى السنوات القادمة، خصوصاً الشباب والمرأة الذين حصلوا على حقوق مستحقة لأول مرة فى تاريخ الحياة السياسية، مما يصلح معه إطلاق اسم "برلمان الشباب" على مجلس النواب القادم.

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