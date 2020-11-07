صور .. البابا تواضروس: مارمرقس مبشر مصر وإفريقيا كلها

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جاء ذلك فى ختام فعاليات افتتاح المزار، ظهر اليوم السبت، بعد تجديده للمرة الأولى منذ تأسيسه بيد قداسة البابا كيرلس السادس عام 1968 على خلفية إعادة رفات "الكاروز" من روما فى العام ذاته.
وقال قداسة البابا: "نحتفل بتجديدات مزار القديس العظيم مارمرقس الرسول كاروز بلادنا مصر، ويعتبر كاروز أفريقيا كلها".
وتابع: "هذه التجديدات تأتى بعد إنشاء المزار عام 1968 فى حبرية البابا كيرلس السادس وإحضار جزء من رفات القديس مارمرقس من روما، ووضعت فى هذا المكان، والفنانين رسموا الأيقونات التى نراها، الأيقونات الحائطية وأيقونات زجاج ملون بهذه الصورة، لكن بعد مرور 52 عامًا احتاج الأمر لعملية تجديد وترميم، وأبونا مكسيموس الأنطونى ومعه فريق عمل عملوا لفترة كبيرة مع الشماس جوزيف، على الترميم والذى استغرق عدة أسابيع".
وأضاف: "كما ترون جمال الأيقونات وأيضًا تسجيل الحدث من خلال الأيقونات الحائطية، نجد أيقونة البابا كيرلس وعدد مختلف من الشعب، وهذا تعبير عن الوحدة المسيحية، وأخرى بها لمحات عن استشهاد القديس مارمرقس، هذا المزار شيد بعد 1900 سنة من استشهاد القديس مارمرقس".
وشكر القائمين على العمل قائلًا: "بنشكر أبونا مكسيموس والمجموعة التى عملت معه مع التجديدات داخل و خارج المزار".
واختتم: "بنطلب شفاعة القديس وبنقول له صلى عنا وعن الكنيسة واتشفع من أجلنا، وهذه مناسبة جيدة أن نأخذ بركة جسده، وكل سنة وأنتم طيبين".
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