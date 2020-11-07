علاء عابد يشيد بإقبال المواطنين على انتخابات النواب : تحية لرجال الأمن

وأشاد عابد، فى تصريح له، اليوم السبت، بالمشاركة الكبيرة من جانب المواطنين، وأيضًا بالتنظيم الجيد للانتخابات والاهتمام بالمواطنين وبالإرشادات واتباع الإجراءات الاحترازية.

ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لرجال الأمن على الجهد المشرف والكبير الذى يبذلوه لخروج العرس الديمقراطى بشكل يليق بمكانة مصر عربيًا ودوليًا.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، وتشمل محافظات المرحلة الثانية "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".