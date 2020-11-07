ماذا قالت «سيدة القطار» عقب إدلائها بصوتها في انتخابات النواب بالمحلة؟ (صور)

حرصت السيدة صفية أبو العزم الملقبة بـ"سيدة القطار" علي الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية داخل اللجنة المقيدة بها بالمحلة الكبرى بمحافظه الغربية، وتوجهت "أبو العزم" إلى اللجنة عقب خروجها من عملها، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وخضعت السيدة لقياس درجة الحرارة قبل الدخول كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، وادلت بصوتها في اللجنة ثم توجهت إلي منزلها.

وأكدت سيدة القطار علي أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية وضرورة خروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن المشاركة واجب وطني يجب عدم التفريط فيه. وأشارت إلى ضرورة أن يكون الاختيار صحيحا واختيار النائب الذي يحظي بثقة أبناء المحلة فيه والذي يستطيع أن يخدمهم وملم بكافة مشاكلهم.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 188 مرشح فردي على 14 مقعد بالإضافة إلى 16 مقعد يتنافس عليهم قائمتين ، وذلك داخل 661 مقر انتخاب بها 1159 لجنة فرعية تحتوى على 3مليون و 541 ألف و 331 صوت انتخابي.

وفى الغربية، يصوت الناخبون، لاختيار 30 نائبا منهم 16"قائمة"، و14 "فردى"، من بين 188 مرشحا "فرديا"، بـ 7 دوائر، تضم 1159 لجنة فرعية.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون، فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتين بدمياط، ونائبين من دائرة واحدة بالسويس، ونائبين من دائرتين ببورسعيد، ونائبين من دائرتين بشمال سيناء، ونائبين من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ".

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

اجراءات احترازية بالغربية

السيدة صفية أبو العزم الملقبة بـسيدة القطار