البرغوثي: مصر لها تاريخ كبير في الانتخابات والعمل الديمقراطي

تفقد النائب حسن البرغوثي، نائب رئيس البرلمان العربي عضو البرلمان الليبي، لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر قسم اول، وعدد من لجان الانتخابات.

وقال "البرغوثي" في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، اثناء تفقده اللجان الانتخابية، إن البرلمان العربي شارك في متابعة المرحلة الاولي من انتخابات مجلس النواب واليوم يشارك في متابعة المرحلة الثانية من الانتخابات بجمهورية مصر العربية.

واضاف أنه من خلال زيارتنا لمجموعة من المراكز الانتخابية لاحظنا تكثيف أمني بمستوي عالي وذلك لسير العملية الانتخابية بأمان ويسر، وفيما يتعلق بالاحتياجات الاحترازية يتم العمل بمستوى عالي لتوفير كافة الإمكانيات للناخبين بتجهيز الكمامات والمعقمات وسيارات الإسعاف، كما لاحظنا اقبال كبير من المواطنين على التصويت.

وتوجه بالتهنئة إلى جمهورية مصر العربية بهذا العرس الانتخابي والذي يرسل رسالة كبيرة في ظل التحديات الكبيرة.

وأشار إلى أن مصر لها تاريخ كبير في الانتخابات وفي العمل الديمقراطي فالبرلمان المصري برلمان عريق، قائلًا: لنا الشرف أن نفتخر بجمهورية مصر في هذا العرس الديمقراطي فمصر القلب النابض في الأمة العربية.