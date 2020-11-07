كامل الوزير يعقد غدا مؤتمرا لإعلان تفاصيل معرض تكنولوجيا النقل

يعقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مؤتمرا صحفيا غدا الأحد بمقر وزارة النقل بمدينة نصر وذلك للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA الذي يعد واحدٍا من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية.

ويتيح المؤتمر والمعرض الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل، الريادة والنمو انطلاقًا من قطاع النقل شرايين التنمية، وقواعد البناء الشامل للتوسع الأفقى والنمو المستدام.