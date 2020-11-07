وكيل الزراعة بالغربية يدلي بصوته في سباق انتخابات مجلس النواب

أدلى المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، بمقر لجنته الانتخابية بمعهد فتيات شوبر الثانوي في قرية شوبر.

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وحرص عبدالجواد أثناء الإدلاء بصوته على الاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل المقر الانتخابي، والتي تم وضعها بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتخابات بكافة المقرات الانتخابية.

ودعا المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى توافر كافة الخدمات لتأمين اللجان ضد فيروس كورونا.

وأكد عبدالجواد أن المراقبين باللجان الانتخابية بالكمامات طوال فترة عملهم، مشيرا إلى أنه وجه مديري الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة بشن حملات تطهير للجان الانتخابات بالمواتير الخاصة بهم كمشاركة منهم في تأمين اللجان للناخبين.

ولفت إلى التزام كل ناخب بالكمامة طول فترة تواجده بالمقر الانتخابي، كما يطهر المراقب يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الانتخابات مباشرة، بالإضافة إلى خروج الناخب بانتظام بعد الإدلاء بصوته لمنع التزاحم.

يذكر أن مديرية الزراعه بالغربية شاركت بـ7 مقرات انتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، وأن المقرات الانتخابية المذكورة موزعة كالتالي المركز الإرشادي بسمنود وبمركز زفتي يوجد مقر انتخابي بالإدارة الزراعية، والمركز الإرشادي، وجمعية ميت المخلص، وبمركز قطور جمعية منشأة العياري، ومقر الإدارة الزراعية، وبمركز طنطا مقر جمعية اخناواي.

ووجه عبدالجواد جميع العاملين بالقطاع الزراعي، بضرورة الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020 كونه واجب وطني يجب المشاركة به لصالح الشعب والدولة.

كما أمر بخروج العاملين للإدلاء بأصواتهم خلال يومي الانتخابات بنسبة 50% لكل يوم، علما بأن إجمالي عدد العاملين بمديرية الزراعة والإدارات التابعة لها 7200 موظف.