إقبال كبير على صناديق الاقتراع بمركز العريش ..صور

شهدت الساعات الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، إقبالا كبيرا على صناديق الاقتراع في مركز العريش.
كان ذلك وسط تشديدات أمنية والتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية وتأمين محكم لمقار اللجان الانتخابية.
انطلقت منذ ساعات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 13 محافظة، هي" القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".
وجاء ذلك تزامنا مع التحذيرات الحكومية المتزايدة للمواطنين بشأن ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، استعدادا للموجة الثانية لكورونا ووسط تزايد حالات الإصابة من جديد، حيث تخطت الـ 200 حالة لأول مرة منذ فترة طويلة.
ولاقت التحذيرات الحكومية من الموجة الثانية لـ كورونا مؤخرا صدى إيجابيا في الشارع المصري، ظهر من جانب المواطنين اليوم خلال التصويت في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.
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