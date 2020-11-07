رئيس مدينة الحسينية بالشرقية داخل غرفة العمليات للاطمئنان على سير الانتخابات.. صور

اطمأن المهندس سامي معجل، رئيس مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية على سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات بالمركز، في حضور محمد الشربيني، سكرتير عام المركز، ومحمد عبد العال، نائب رئيس المركز.

ورصدت عدسة "دوت الخليج" متابعة رئيس المدينة للجان الانتخابية لاستقبال المواطنين ممن لهم حق التصويت للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطى والذى تشهده البلاد اليوم السبت وغدًا الأحد.



وأكد "معجل" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الإنتخابية والتأكد من توافر كل الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية وتحديد علامات للناخبين للوقوف عليها والإدلاء بأصواتهم مع مراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات.

ونوه أن المشاركة في الانتخابات تُعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان يتطلب مشاركة الجميع لاستكمال النهج الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

كما تفقد رئيس المدينة بالشرقية بعض لجان الاقتراع بنطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتعقد انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 9468 لجنة فرعية، يشرف عليها حوالى 12 ألف قاض، وذلك اليوم وغدا وفى حالة الإعادة، تجرى أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".