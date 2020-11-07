وزير التنمية المحلية يوجه بشفط الأمطار أمام لجان الانتخاب في الغربية وكفر الشيخ.. صور

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتواصل مع غرفة عمليات محافظتي الغربية وكفر الشيخ لسرعة الدفع بعدد من سيارات شفط المياة لرفع تراكمات مياه الأمطار الموجودة أمام عدد من اللجان في مراكز قطور وكفر الزيات بالغربية وسيدي سالم بكفر الشيخ والتي كانت تعوق تواجد المواطنين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
وعلي الفور تم الدفع بسيارات لشفط المياه التابعة للوحدات المحلية وعدد من العاملين وجاري سحب تراكمات مياه الأمطار للتيسير والتسهيل علي المواطنين في الادلاء بأصواتهم بكل سهولة.
كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظات والتي من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الغزيرة لسرعة التنسيق والدفع بسيارات شفط المياه حتي لا تتأثر العملية الانتخابية.
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