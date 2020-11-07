إقبال على لجان الاقتراع في بئر العبد بـ شمال سيناء.. صور وفيديو

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة شمال سيناء ، حالة من الإقبال الكبير على لجان الاقتراع ، للتصويت في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية ، والتي تجري في 13 محافظة .

وعلى مدار اليوم ، استمرت حالة الإقبال الكبير على اللجان ، وخاصة لجان مدينة بئر العبد، فيما التزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية ، وشهد محيط اللجان عمليات تأمينية .