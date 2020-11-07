إقبال على لجان الاقتراع في بئر العبد بـ شمال سيناء.. صور وفيديو

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة شمال سيناء ، حالة من الإقبال الكبير على لجان الاقتراع ، للتصويت في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية ، والتي تجري في 13 محافظة .
وعلى مدار اليوم ، استمرت حالة الإقبال الكبير على اللجان ، وخاصة لجان مدينة بئر العبد، فيما التزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية ، وشهد محيط اللجان عمليات تأمينية .
ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
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