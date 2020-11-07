أخبار مصرية

انقطاع المياه عن عدد من مناطق جسر السويس

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكليو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما – معسكرات الامن المركزى والعمليات الخاصة وجميع المعسكرات المجاورة – محطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع اسكانات اهالينا 1و2 - ش جمال عبد الناصر و متفرعاته -   مدينة قباء  - تقسيم عمر الخطاب - الحرفين).

وذلك يوم الاثنين القادم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا من نفس اليوم ولمدة 14 ساعة .

وجاء ذلك نظرًا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بأعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بشارع جسر السويس. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

 

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه عن عدد من مناطق جسر السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا