انقطاع المياه عن عدد من مناطق جسر السويس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكليو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما – معسكرات الامن المركزى والعمليات الخاصة وجميع المعسكرات المجاورة – محطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع اسكانات اهالينا 1و2 - ش جمال عبد الناصر و متفرعاته - مدينة قباء - تقسيم عمر الخطاب - الحرفين).

وذلك يوم الاثنين القادم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا من نفس اليوم ولمدة 14 ساعة .

وجاء ذلك نظرًا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بأعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بشارع جسر السويس. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.