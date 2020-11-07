انقطاع المياه عن عدد من مناطق جسر السويس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكليو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما – معسكرات الامن المركزى والعمليات الخاصة وجميع المعسكرات المجاورة – محطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع اسكانات اهالينا 1و2 - ش جمال عبد الناصر و متفرعاته - مدينة قباء - تقسيم عمر الخطاب - الحرفين).
وذلك يوم الاثنين القادم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا من نفس اليوم ولمدة 14 ساعة .
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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