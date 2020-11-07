إصابة الارهابى طارق الزمر بـ فيروس كورونا

أعلن طارق الزمر القيادي في الجماعات الإرهابية الهاربة إلى تركيا اصابته بفيروس كورونا وغرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : الحمد لله على كل حال أصابني كوفيد 19 منذ عدة أسابيع ولازلت تحت الملاحظة وأسالكم الدعاء علما بأن الحالة مستقرة.. كما أتوجه بالشكر لكل من تكرم بالدعاء لي أو السؤال.. وتابع : " وأوصيكم باتباع إجراءات السلامة فيبدو أن الموجة الثانية أكثر اتساعًا " .

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