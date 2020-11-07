مجلس النواب ٢٠٢٠.. قبل وقت الاستراحة الهدوء يسود محيط مدرسة مصطفي كامل

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بدائرة جنوب ووسط الدلتا بالقاهرة بمدينة 15 مايو، صباح اليوم السبت، وفتحت لجنة مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي أبوابها، وسط إقبال ملحوظ للناخبين، متأخرة بتوقيت اقترب من 10 دقائق إضافية عن ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات في التاسعة من صباح العملية الانتخابية.

وشهدت المدرسة هدوء قبل وقت الاستراحة حيث لوحظ مع الساعات الاولي من اليوم الاول اقبالا كثيفا ، وسط إجراءات احترازية مشددة وتركزت قوات الأمن الشرطة المدنية أمام المقر الانتخابي، وارتدى أفراد الطاقم الأمني الكمامات، والتزم الناخبون بارتداء الأقنعة الواقية باعتبارها ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

وتضم منطقة 15 مايو الانتخابية لجان مدرسة "مصطفي كامل المشتركة، علي مبارك، سعد زغلول الثانوية بنات، الشهيد مصطفي نصار، أحمد زويل التجريبية، عبدالمنعم رياض، 15 مايو المشتركة، وتتبع دائرة جنوب ووسط القاهرة مدن "15 مايو، حلوان، التبين، المعصرة".

وانطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت ثلاثة أيام سابقة

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.