انت الان تتابع تفاصيل خبر ضمن مبادرة سكن لكل المصريين فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية الإثنين المقبل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، عن فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 9/11/2020، ولمدة شهر حتى 7/12/2020، ويشمل الإعلان الحجز لـ 125 وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري فى عدد من المدن الجديدة، ويستهدف الإعلان جميع المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل بما فيهم ذوى الاحتياجات الخاصة، والتسليم سيكون خلال 36 شهرًا، وأشار الوزير إلى أن فتح باب الحجز تم فتحه فقط لذوي الاحتياجات الخاصة من يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى يوم الأحد 8/11/2020.

مبادرة سكن لكل المصريين

دعم غير مباشر لكل وحدة سكنية

واوضح الوزير الجزار أن الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل سوف تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر ما بين 210 – 280 ألف جنيه لكل وحدة سكنية وهي عبارة عن قيمة:

تكلفة تنفيذ المرافق العامة .

قيمة الانتفاع بالأرض .

الأعباء التمويلية .

دعم عائد التمويل العقارى.

وهذا بالإضافة لأي فروق قد تطرأ على الأسعار أثناء التنفيذ، كما يقدم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، يتم خصمه من سعر بيع الوحدة.

واما الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل فيبلغ الدعم غير المباشر الذي تتحمله الدولة ما بين 190 – 250 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، وهو قيمة:

الانتفاع بالأرض .

دعم عائد التمويل العقارى.

فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

كراسة الشروط

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتاح شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، عبر مكاتب البريد المميكنة في جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وأشارت إلى أنه تم طرح كراسة الشروط حتى الآن فى الأسبوع الأول للحجز، تم تخصيصه لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، والذي شهد سحب أكثر من 20 ألف كراسة.

وأضافت عبد الحميد أنه تم نشر فيديوهين عبر قنوات الصندوق الرسمية في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، وفيهما شرح مفصل عن الطرح والأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، والأقساط المطلوبة، بالإضافة إلى حدود الدخل وطرق التقديم، والدعم المقدم من الدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وذلك على النحو التالي :

الفيديو الأول عن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل من خلال الرابط التالي: ( ).

). الفيديو الثاني عن الطرح الجديد لوحدات متوسطي الدخل عبر الرابط التالي: ( ).

وأشارت عبد الحميد إلى أن هناك فيديو آخر توضيحي عبر الرابط التالي: ( ) ، يحتوي على مثال عملي يسهل فهم الأسلوب المُتبع في حساب قيمة التمويل والقسط الشهري، كونه يختلف الأمر من إعلان لآخر.

وأما الشروط المحددة للحجز لوحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين فتم إيضاحها من خلال الفيديو عبر الرابط التالي:

( )، ويمكن لمزيد من التفاصيل والاستفسارت متابعة:

صفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” من خلال الرابط التالي: (http://www.facebook.com/shmffeg).

الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: (https://www.youtube.com/shmffeg).

الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg).

وكذلك الاتصال على أرقام مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق التالية: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ومن أي خط أرضي على الرقم 090071117 ، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ9 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

مدن الوحدات السكنية المطروحة للحجز ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

ووفقًا للإعلان يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودى الدخل، بـ12 مدينة جديدة وهي (بدر “حدائق العاصمة” – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة “منطقة غرب المطار” – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة).

شروط حجز وحدات سكنية

وأوضحت عبد الحميد أن سداد قيمة الوحدة السكنية يتم بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، حيث يُحظر شراء الوحدات نقداً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

ومن الشروط المطلوب توفرها في المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في مشروع الإسكان الإجتماعي تشمل التالي:

أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

ألا تقل سنه عن 21 عاماً، ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.

أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل.

أن لا يزيد صافى الدخل السنوي للمتقدم من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).

لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

التزام المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

يحظر على المنتفع بوحدة سكنية التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

يعاقب المخالف للشرطين السابقين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

التخصيص بالوحدة السكنية إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية عن طريق الحاسب الآلي.

الأولوية في التخصيص لوحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

في حال زادت اعداد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة للحجز يتم التخصيص تكون الأولوية وفق الترتيب التالي:

المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول – المطلق/ة ويعول) .

للأصغر سناً، وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً.

المتزوج والأولوية للأصغر سناً.

الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

مواصفات وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي والأسعار

وحدات الإسكان الإجتماعي المطروحة للحجز التي تصل مساحتها إلى 75 م2 (غرفتين وصالة)، يبلغ مقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، إضافة إلى 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه.

وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة)، يبلغ مقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، إضافة لـ 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، بواقع 2600 جنيه للدفعة، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.

مواقع الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل والمواصفات

وأما الوحدات السكنية المطروحة للحجز ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في مشروع الإسكان الإجتماعي والمخصصة لمتوسطي الدخل، يتم طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بـ11 مدينة جديدة وهي (بدر “حدائق العاصمة” – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة).

وأما المواصفات فيتم طرح وحدات بمساحات:

100 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، إضافة لـ400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ويبلغ قيمة الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10 آلاف جنيه.

110 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، إضافة لـ400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ويبلغ قيمة الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10.5 ألف جنيه.

120 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، إضافة لـ400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ويبلغ قيمة الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 11.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.

ويتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها.

شروط حجز وحدة سكنية لمتوسطي الدخل

ويجب توفر عدد من الشروط في المتقدمين للحجز لوحدة سكنية من متوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين ، وتشمل التالي:

يجب أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

ألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل.

أن لا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهرياً) وعن 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 7000 جنيه شهرياً).

لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في (حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير).

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

وفي ختام المقال نأمل أن نكون قد غطينا كل ما تودون معرفته بشأن مبادرة سكن لكل المصريين ، وموضوع حجز وحدات سكنية في مشروع الإسكان الإجتماعي.

إقرأ أيضًا:

إزالة مراوح السقف من كافة المدارس بالجمهورية .. قرار جديد لوزارة التعليم وتكشف البديل

عقوبة الغش بالامتحانات تصل لـ200 ألف جنيه .. القانون الجديد لمكافحة الاخلال بالامتحانات