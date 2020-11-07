أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق، يوم الاثنين الموافق 9-11-2020 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً من نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.





وأوضحت الشركة أن المناطق التى سيتم انقطاع المياه بها، منها: "مناطق المنطقة ما بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكليو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما – محطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع إسكانات أهالينا 1و2 - ش جمال عبد الناصر ومتفرعاته - مدينة قباء - تقسيم عمر الخطاب". وأشارت الشركة إلى أن الانقطاع يرجع إلى أعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس، ما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع جسر السويس. وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاثنين .. انقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.