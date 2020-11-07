بعثة الجامعة العربية تتابع المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

أعلنت جامعة الدول العربية عن متابعة بعثتها لانتخابات مجلس النواب 2020 مع افتتاح مراكز الاقتراع صباح اليوم السبت، حيث انتشر أعضاء البعثة فى مختلف المحافظات المصرية المعنية بالمرحلة الثانية للانتخابات.





وبحسب بيان للجامعة العربية، فقد أجرى السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد رئيس البعثة جولة تفقدية فى مراكز الاقتراع بمحافظة بورسعيد.

وذكر أنه حرصا على الاطلاع بالاستعدادات المتخذة لتنظيم العملية الانتخابية من طرف الجهات التنفيذية على المستوى الميدانى، أجرى رئيس البعثة مقابلة مع محافظ بورسعيد عادل الغضبان، واستمع والوفد المرافق له لمجمل التدابير المتخذة على الصعيد التنظيمى بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، بما فيها الإجراءات الوقائية لضمان السلامة الصحية للناخبين، مشيدا بالمستوى الجيد لتأمين هذه الانتخابات بفضل الجهود التى قامت بها الجهات الأمنية المختصة.

وفى السياق ذاته، اطلعت البعثة على سير أداء غرفة العمليات بالمحافظة، والتى تتولى متابعة 98 مركزا انتخابيا بإجمالى عدد 172 لجنة فرعية، ومشاركة 515 ألفا و790 ناخبًا وناخبة.