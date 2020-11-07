صور .. مى كرم جبر: المواطن المصرى يصعب التحايل على إرادته أو استمالته

وصرحت جبر - عقب الإدلاء بصوتها - بأن المشاركة فى الانتخابات، واجب وطنى، حيث يعد الصندوق الانتخابى الممارسة العملية للديمقراطية.

وأضافت أن دور مجلس النواب المقبل، قوته تحدد بقوة أعضائه على النطاق الرقابى والتشريعى، وليس الخدمى فقط، وبالتالى يقع عبئا كبيرا على الناخب فى تحديد قوة وثقل المجلس القادم.

كما أكدت أن المواطن المصرى يصعب التحايل على إرادته أو استمالته، مبينة أنه دائمًا قادر على تحديد المرشح القادر على تلبية مطالب المواطنين من المرشح المنتفع من موقعه.

وشددت على ضرورة مشاركة الشباب فى التصويت، لأن النماذج الشابة التى اقتحمت الانتخابات هذه المرة، تحتاج إلى ظهير داعم ومساند، لأنهم سيمثلون الشباب بالدرجة الأولى، ويعبرون عن مطالبهم وطموحاتهم.

ودعت جبر الشباب المرشحين الذين سيحالفهم النجاح خلال الانتخابات الحالية بعدم الخروج من عباءة جيلهم، لأن هذا الخطأ وقع فيه الكثير من النواب السابقين، وأن يظلوا على تواصل دائم مع الشباب من الأعمار والشرائح المختلفة وينقلوا صوتهم بأمانة شديدة تحت قبة البرلمان.