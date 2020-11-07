وأكدت أن الضمانات التى تتوافر للانتخابات البرلمانية التى تجرى فى مصر حاليا تضمن تماما ألا يذهب الصوت الانتخابى إلا لمن يختاره الناخب، ويتبقى على الناخب حُسن الاختيار من بين البدائل الكثيرة المطروحة أمامه لمرشحين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، ومن مختلف التخصصات والخبرات والتنوع فى التأهيل العلمى أو الوظيفى.
جاء ذلك عقب إدلاء وكيل مجلس الشيوخ بصوتها فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب اليوم السبت، بلجنة مدرسة "الشهيد محمد صالح على السماك" بدائرة مدينة الإسماعيلية.
ووجهت فوزى، الشكر لكل من ساهم فى تنظيم العملية الانتخابية لتخرج بهذا الشكل الحضارى، الذى أتاح كافة التسهيلات لجميع عناصر العملية الانتخابية، من القضاة والإداريين والناخبين وغيرهم، مضيفة أن ذلك جاء حصادًا للتنسيق بين الأجهزة المحلية والشرطة والقوات المسلحة ومديريتى الصحة والتعليم.
كما وجهت وكيل مجلس الشيوخ رسالة لأبناء الإسماعيلية للمشاركة بكثافة فى الانتخابات حتى يمكنهم اختيار من يثقون فى إخلاصه لمحافظتهم الغالية على مدار السنوات الخمس المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل الشيوخ : انتخابات البرلمان تؤسس لمجلس نيابى يمثل طموحات المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.