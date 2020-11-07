وكيل الشيوخ : انتخابات البرلمان تؤسس لمجلس نيابى يمثل طموحات المصريين

قالت وكيل مجلس الشيوخ فيبى فوزى، إن الشعب المصرى يدرك جيدا مغزى انتخابات مجلس النواب، هذا الاستحقاق الانتخابى المهم، والذى يؤسس لمجلس نواب يمثل جميع المصريين ويستهدف تحقيق ما يطمحون إليه من تنمية وتطوير فى كافة مناحى الحياة، داعية الجميع للحرص على أداء حقهم الانتخابى باعتباره الضمانة الوحيدة للمشاركة فى صنع القرار.





وأكدت أن الضمانات التى تتوافر للانتخابات البرلمانية التى تجرى فى مصر حاليا تضمن تماما ألا يذهب الصوت الانتخابى إلا لمن يختاره الناخب، ويتبقى على الناخب حُسن الاختيار من بين البدائل الكثيرة المطروحة أمامه لمرشحين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، ومن مختلف التخصصات والخبرات والتنوع فى التأهيل العلمى أو الوظيفى.

جاء ذلك عقب إدلاء وكيل مجلس الشيوخ بصوتها فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب اليوم السبت، بلجنة مدرسة "الشهيد محمد صالح على السماك" بدائرة مدينة الإسماعيلية.

ووجهت فوزى، الشكر لكل من ساهم فى تنظيم العملية الانتخابية لتخرج بهذا الشكل الحضارى، الذى أتاح كافة التسهيلات لجميع عناصر العملية الانتخابية، من القضاة والإداريين والناخبين وغيرهم، مضيفة أن ذلك جاء حصادًا للتنسيق بين الأجهزة المحلية والشرطة والقوات المسلحة ومديريتى الصحة والتعليم.

كما وجهت وكيل مجلس الشيوخ رسالة لأبناء الإسماعيلية للمشاركة بكثافة فى الانتخابات حتى يمكنهم اختيار من يثقون فى إخلاصه لمحافظتهم الغالية على مدار السنوات الخمس المقبلة.