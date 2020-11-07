مديرية التربية والتعليم بأسوان تقرر عمل المدارس الابتدائية طوال الأسبوع

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الدكتور السيد الفيومى، أنه تقرر انتظام الدراسة طوال أيام الأسبوع فى جميع المدارس الابتدائية والروضات (ذات الفترة الواحدة) ستة أيام بالأسبوع (من السبت إلى الخميس) بنظام المجموعتين، حيث يحضر كل صف 3 أيام بالأسبوع إلى المدرسة ويتم تعويض كل معلم بيوم عطلة خلال الأسبوع بدلًا من السبت بنظام التناوب.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم السبت، مع القيادات التعليمية بالمحافظة وأعضاء إدارة وأقسام التعليم الابتدائى بالمديرية والإدارات التعليمية بحضور حامد الشريف مدير عام التعليم العام، ومحمود عبيد مدير إدارة التعليم الابتدائى، الذى أكد أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من السبت المقبل على مستوى المحافظة. وأوضح مدير إدارة التعليم الابتدائى، أن القرار يأتى لتخفيف عدد التلاميذ بالمدارس ومنع التكدس خاصًة فى ظل مواجهة الموجة الثانية لفيروس "كورونا"، مشددًا على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية والمترددين عليها بالاستمرار فى الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة.

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