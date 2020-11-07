الإرهابى الهارب طارق الزمر يعلن إصابته بكورونا

وغرد الزمر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الحمد لله على كل حال أصابنى كوفيد 19 منذ عدة أسابيع ولازلت تحت الملاحظة، وأسالكم الدعاء علما بأن الحالة مستقرة.. كما أتوجه بالشكر لكل من تكرم بالدعاء لى أو السؤال".

وتابع: "وأوصيكم باتباع إجراءات السلامة فيبدو أن الموجة الثانية أكثر اتساعًا".

يذكر أن طارق الزمر هرب خارج مصر، عقب ثورة 30 يونيو، بعد ثبوت تورطه فى العديد من الأعمال الإرهابية، والتحريض والتخطيط وتدريب العناصر الإرهابية التى ارتكبت عمليات تخريبية داخل مصر، والتآمر مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية للإضرار بمصالحها العليا وتهديد أمنها القومى.

ويتنقل الزمر حاليا بين دولتى قطر وتركيا، حيث ما يزال يتلقى تعليمات من جهازى المخابرات التركى والقطرى بإنشاء معسكرات وتدريب للإرهابيين واستقدامهم من تركيا لإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر، حسب بلاغ تقدم به مؤخرا المحامى طارق محمود، قيد تحت رقم 9338 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الإرهابى الهارب طارق الزمر، الذى يعد أيضا أحد المتهمين المشاركين فى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.