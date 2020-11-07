جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم السبت، بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث تفقد لجان مدينة الأسمرات ولجنة مدرسة أسماء الثانوية بطرة، ولجنة مدرسة طرة الجديدة الابتدائية المشتركة، ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بكورنيش المعادى ولجنة مدرسة عين الصيرة بمصر القديمة.
وأكد عبدالعال أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد تام لمواجهة أى طارئ خلال يومى الانتخابات وتقديم الدعم اللوجستى الفورى لمتطلبات العملية الانتخابية كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يشيد بإقبال سكان الأسمرات على الإدلاء بأصواتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.