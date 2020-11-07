محافظ القاهرة يشيد بإقبال سكان الأسمرات على الإدلاء بأصواتهم

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم السبت، بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث تفقد لجان مدينة الأسمرات ولجنة مدرسة أسماء الثانوية بطرة، ولجنة مدرسة طرة الجديدة الابتدائية المشتركة، ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بكورنيش المعادى ولجنة مدرسة عين الصيرة بمصر القديمة.

وأكد عبدالعال أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد تام لمواجهة أى طارئ خلال يومى الانتخابات وتقديم الدعم اللوجستى الفورى لمتطلبات العملية الانتخابية كافة.