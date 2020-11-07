أدلى اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بصوته فى انتخابات مجلس النواب لعام 2020 بمدرسة الليسيه في مصر الجديدة . وصرح وزير الطيران عقب الإدلاء بصوته على أهمية المشاركة السياسية الفعالة في انتخابات مجلس النواب 2020 حيث إنه واجب وطنى لجميع فئات الشعب المصرى العظيم ويعد نموذجاً حضارياً للديمقراطية لجميع المصريين فى ممارسة حقهم الدستورى فى اختيار المرشحين الذين يمثلونهم داخل البرلمان وذلك لاستكمال مسيرة بناء الدولة المصرية الجديدة . كما دعا منار جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم وذلك من اجل استكمال مسيرة بناء الدولة المصرية تحت مظلة قيادة سياسية رشيدة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران المدنى يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.