الإثنين.. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة 14 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق "المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكيلو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما ومحطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع اسكانات اهالينا 1و2 - شارع جمال عبد الناصر و متفرعاته - مدينة قباء - تقسيم عمر الخطاب – الحرفين"، وذلك يوم الاثنين المقبل، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً من نفس اليوم ولمدة 14 ساعة .

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي نظرًا للقيام بأعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بشارع جسر السويس.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مؤكدة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.