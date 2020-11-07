توافد الناخبين بدائرة السيدة زينب بعد انتهاء راحة منتصف اليوم

توافدت العشرات من الناخبين في أول أيام التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بدائرة السيدة زينب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء الراحة في منتصف اليوم والمقررة بساعة فقط.

شهدت اللجان الفرعية بدائرة قسم السيدة زينب إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين من كبار السن والسيدات والشباب الذين حرصوا على المشاركة في العرس الديمقراطي.

وشددت قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية بالالتزام بعملية التباعد الاجتماعي، وتسابق شباب عين شمس للإدلاء بأصواتهم والتعقيم قبل الدخول إلى اللجنة، وهو ما قوبل بالترحاب، والتزم الجميع دون استثناء.

انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدًا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة. يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضًا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء". بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر. يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحًا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا. وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا. ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المُغلقة المُطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

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