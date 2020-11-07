بعد انتهاء الاستراحة.. إقبال كبير من الناخبين على لجان الحسينية بالشرقية| فيديو

توافد عدد كبير من الناخبين الى لجانهم الإنتخابية في مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية بعد انتهاء فترة الاستراحة للقائمين على انتخابات مجلس النواب 2020، والتي استمرت لمدة ساعة زمنية.

ورصدت عدسة " دوت الخليج" إقبالا كبيرا من الشباب وكبار السن من الرجال والنساء على السواء وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما انتشرت قوات الأمن في محيط اللجان لتأمينها.

وفي ذات السياق تم توفير عدد من المقاعد أمام اللجان مخصصة لكبار السن، وكذلك سيارات إسعاف لمتابعة الحالة الصحية للوافدين الى اللجان.

كما اطمأن المهندس سامي معجل، رئيس مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية على سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات بالمركز، في حضور محمد الشربيني، سكرتير عام المركز، ومحمد عبد العال، نائب رئيس المركز .

ورصد " دوت الخليج" متابعة رئيس المدينة للجان الإنتخابية لإستقبال المواطنين ممن لهم حق التصويت للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطى والذى تشهده البلاد اليوم السبت وغدًا الأحد.

وتعقد انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 9468 لجنة فرعية ، يشرف عليها نحو 12 ألف قاض، وذلك اليوم و غدا وفى حالة الإعادة، تجري أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".