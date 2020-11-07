عاودت لجان الاقتراع بالجامعة العمالية في مدينة نصر فتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وذلك عقب انتهاء ساعة الراحة. وتلاحظ على مدار اليوم تصدر كبار السن والسيدات للمشهد الانتخابي في لجان مدينة نصر. وجرت عملية التصويت منذ فتح اللجان أبوابها بانتظام وسلاسة، والتزام من المرشحين و مندوبيهم في اللجان بضوابط العملية الانتخابية من الالتزام بالاجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد بين كل ناخب واخر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجان الجامعة العمالية تفتح أبوابها أمام الناخبين عقب انتهاء ساعة الراحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.