بالكمامة.. نهال عنبر تتبع الإجراءات الوقائية في حفل زفاف هنادي مهنا

نشرت الفنانة نهال عنبر، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من حفل زفاف احمد خالد صالح وهنادي مهنا".

وظهرت نهال عنبر في الصور بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا احمر وذا أكمام مكشوفة وكمامة باللون الاسود، وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، فيما وضعت المكياج ذات الألوان الترابية التي تخطف الأنظار.

وشاركت نهال عنبر مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من آيتن عامر، وياسمين صبري، وأحمد مجدي، ومحمود البزاوي، ومحمد دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.



مسلسل "فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

