نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: بنشر صورة على إنستجرام.. أكرم حسني يحيي ذكرى وفاة والده بنشر صورة برفقتهما.. منى الشاذلي تهنئ أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بحفل زفافهما شاهد.. رنا رئيس في فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بـ لوك كاجوال.. عمر كمال يتوجه إلى الغردقة لإحياء حفل مهرجان برايتون الحمد لله negative.. ميريهان حسين تعلن نتيجة تحليل pcr ابتسامة وبساطة في إطلالة جديدة لـ سهر الصايغ.. والجمهور: أجمل بنت في الكون رامي جمال يشارك متابعيه صورة صباحية له بعد إصابة نجمي ريال مدريد بـ كورونا.. هاشتاج هازارد يتصدر المركز الأول على تويتر "دنيا سمير غانم" بصحبة عدد من نجوم الفن في فرح "هنادى مهنى" "نور وموني".. نجلاء بدر تشارك صورة مع جميلة عوض شاهد.. ريهام أيمن برفقة زوجها من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح "كتبت إليك رسالة".. أحدث فوتوسيشن لـ "هاني عادل" سلمي أبو ضيف لـ تارا عماد: سعيدة بالتصوير معك #القاهرة_تنتخب يتصدر تويتر.. ومغردون: شكرًا رجال شرطة مصر.. شاهد شاهد| رامي راضوان مع زوجته في فرح هنادي مهنى مايان السيد تشارك متابعيها بإطلالة جديدة لوك صيفي رقيق.. شيرين رضا فى إطلالة جديدة على حمام السباحة.. شاهد كإنه لسة إمبارح.. ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي كارولين عزمي بإطلالة براقة في فرح هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بعد موجة الطقس السيئ .. #الاسكندرية يتصدر تويتر رقص هستيري لـ محمد الشرنوبي وزوجته بفرح هنادي مهنى وأحمد خالد صالح مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة لجمهوره بشأن انتخابات اتحاد الكرة #مرتضي منصور يتصدر تويتر بسبب ميت غمر بسبب كارثة الجونة.. عبير صبري تعتذر لـ هنادي مهنى ميدو يشيد بـ مسلسل ما وراء الطبيعة إصابة الارهابى طارق الزمر بـ فيروس كورونا الموت يفجع وليد سليمان قبل نهائي إفريقيا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. إصابة الارهابى طارق الزمر بـ كورونا.. وفاة شقيق وليد سليمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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