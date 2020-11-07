غدا.. مؤتمر لوزيرة الصحة لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا

تعقد وزارة الصحة والسكان، غدًا مؤتمرا صحفيا، بحضور الوزيرة الدكتورة هالة زايد.
يأتي ذلك لعرض آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد و استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية، وذلك من خلال استعراض مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة ، و البروتوكول العلاجي الجديد.
يعقد المؤتمر غدا الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني(المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية) الكائن في ١ شارع ممدوح سالم بوابة ٢ أرض المعارض.
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