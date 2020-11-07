الزراعة تعلن ختام دورة الأيزو لاعتماد معامل مركز البحوث الزراعية.. صور

اختتمت دورة متطلبات الايزو 2017:17025، لاعتماد معامل مركز البحوث الزراعية، والتي انعقدت- على مدار 3 أيام، وتم خلالها توزيع شهادات على المتدربين- تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

واستفاد من الدورة 63 متدربا من 6 معاهد ومعامل بحثية بمركز البحوث الزراعية، وهي "معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية، ومعهد بحوث المحاصيل السكرية، ومعهد بحوث تناسليات الهرم، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعهد بحوث أمراض النبات، وكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والقطاع الخاص".

"سليمان" أكد ضرورة وحتمية التعاون بين مركز البحوث الزراعية بمعاهده ومعامله المتنوعة والجامعات المصرية وتوسيع الشراكات وبروتوكولات التعاون مع الكليات ذات الصلة.

وأشاد بأهمية التعاون بين معاهد المركز المختلفة وتنفيذ الدورات المخفضة لرفع كفاءة الباحثين فى المركز، مشددا على حتمية وجود منظومة الاعتماد فى المعامل، وطالب بزيادة الأختبارات المعتمدة فى المركز؛ لما له من مردود على النتائج الصادرة من المعامل المختلفة بالمركز، وقبولها داخل وخاج البلاد، دون اعادة تقييم او فحص، وقبول الصادرات المصرية الى خارج البلاد دون قيد، خاصة الاتحاد االاوروبي، الذي يشترط قبول المنتجات الزراعية التى يتم فحصها فى معامل معتمدة.

كما أكد رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية تجويد المنتج البحثى؛ ليتواءم مع الأبحاث العالمية فى هذا المجال.

من جهته، قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان أن الدورة تمت من خلال مركز التدريب والاستشارات بالمعهد والمعتمد دوليا للتدريب.

وأشار الى التعاون الوثيق بين معهد صحة الحيوان وجميع المعاهد والمعامل بمركز البحوث الزراعية لبناء قدرات الباحثين ورفع امكانياتهم العملية والبحثية، وأن المعهد بكل امكانياته ومعامله المنتشرة على مستوى الجمهورية في خدمة الباحثين بالمركز.

وأكد اهمية تكثيف العمل مع القطاع الخاص لتطوير الصناعة المصرية لتصبح فى مصاف الشركات العالمية فى هذا المجال.

أما الدكتورة نيفين صبحي مديرة الجودة الشاملة بمركز البحوث الزراعية، فأشادت بالاجراءات الاحترازية الصارمة المتوفرة اثناء تنفيذ الدورة وكفاءة النظام المتبع في المراجعة والادوات التدريبية المتوفرة بمركز التدريب والتعلم والأستشارات المعتمد بالمعهد.

وأكدت أهمية نظام الجودة والاعتماد في المعامل الخاصة بمركز البحوث الزراعية، لافتة إلى أن هذه الدورة، بداية لسلسلة من الدورات سيتم تنفيذها فى هذا المجال بالمركز التدريبى المعتمد دوليا.