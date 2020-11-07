

ومن المنتظر أن يتناول الوزيران العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التى تربط بين القاهرة وباريس وسبل تعزيزها في المجالات شتى إلى جانب التنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، من بينها مكافحة الارهاب والملفات الآنية، ومن بينها الوضع في سوريا وليبيا.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المباحثات التى تعقد بقصر التحرير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباحثات مصرية فرنسية بالقاهرة غدا على مستوى وزيري الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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