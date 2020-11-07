عبد العال : الأمور تسير بشكل طبيعى فى لجان انتخابات النواب بالقاهرة

قال خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب 2020، تواصل رصد العملية الانتخابية بكافة المقرات، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان.





ويواصل خالد عبد العال محافظ القاهرة، تواجده بغرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب 2020، عبر شاشات الفيديو كونفرانس، والتى تغطى كافة المقرات الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين. وأكد المحافظ أنه تم بدء عملية الاقتراع فى 1431 لجنة، هى عدد اللجان المقرر إجراء الانتخابات بها على مستوى المحافظة فى موعدها المحدد، مشيرا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات، حيث تم تزويدها بأحدث وسائل الاتصال وربطها بكافة مراكز الاقتراع، لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة، لتكون مهمتها تلقى أى بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية. وأشار المحافظ إلى أن شاشات الغرفة رصدت أن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية، كما أن الغرفة لم تتلقى أى بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية. ويترأس غرفة العمليات محمد حنفى السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وتضم ممثلى كافة الأجهزة المعنية.

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