لأول مرة فى تاريخها.. ميت غمر تريند تويتر بسبب مرتضى منصور

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جاء تصدر ميت غمر التريند، بسبب وجود مرتضى منصور ضمن المرشحين فى انتخابات الدائرة والتى تشهد منافسة قوية بين 35 مرشحا.
وانقسم المتابعون إلى مؤيدين ومعارضين لـ مرتضى منصور، ففى الوقت الذى طالب البعض أهالى ميت غمر بعدم انتخابه، أكد أنصاره أنه سيحصل على أعلى الأصوات أسوة بالانتخابات الماضية.
واتخذ ترشح مرتضى منصور منحى رياضيا، وخاصة من جمهور الأهلى الذى غرد عبر الهاشتاج مطالبا أهالى ميت غمر بعدم انتخابه بسبب خلافاته مع رموز النادى، فى الوقت الذى دافع عنه جمهور الزمالك مؤكدا أنه السيف والدرع للنادى.
وتترقب جماهير الكرة المصرية موقف مرتضى منصور، خاصة فى ظل ربط الكثيرين أزمته مع اللجنة الأوليمبية وقرار عزله من رئاسة نادى الزمالك بموقفه من نتيجة انتخابات مجلس النواب.
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