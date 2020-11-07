فيديو.. بالمعدول.. انتخابات أمريكا وتأثيرها على مصر.. كلمتين أبرك من عشرة

قال الإعلامى شنودة فيكتور، إن مصر دولة قوية وفاعلة ومؤثرة فى محيطها الإقليمى وهو "الشرق الأوسط - شرق المتوسط - إفريقيا"، مشيرا إلى الدولة لا يهمها من يأتى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ومن يذهب.





وفى حلقة جديدة من برنامج بالمعدول، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، تحدث فيكتور عن الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الشأن المصرى، موضحا: "إحنا لما عملنا ثورة 30 يونيو 2013، ونزل المصريين بالملايين فى كل شوارع وربوع وقرى مصر كان مين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كان باراك أوباما".

وتابع: "لما دعمنا جيشنا وشرطتنا وقضاءنا وكل مؤسساتنا الوطنية ضد الإرهاب، ووقفنا معاهم إلى يومنا هذا، ولما انتخبنا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2014 كرئيس لمصر والمصريين فرضوا إرادتهم كان رئيس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما".

وأضاف فيكتور: "أيضا لما وضعنا حجر الأساس لقناة السويس الجديدة فى 2014 وافتتحناها فى 2015، وابتدينا نفتتح شوية مشاريع ونحط حجر أساس لمشاريع تانية، وفى 2016 لما مصر أخذت أجرأ قرار اقتصادى فى آخر 50 سنة وهو تحرير سعر صرف الجنيه، كل ده كان موجود ساعتها باراك أوباما، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية".

وواصل شنودة فيكتور حديثه مؤكدا: "يعنى اللى عايزينه المصريين بيعملوه، حاجات تانية كتير عملناها وكان رئيس أمريكا باراك أوباما، بل عملناها وإحنا إيدينا فى إيد بعض وكتفنا فى كتف بعض وإحنا كمصريين أقوياء ومتماسكين".

وبين: "كل ده كان من 30 يونيو 2013 وحتى آخر 2016 قبل الانتخابات الأمريكية الماضية، يبقى ييجى اللى ييجى ويروح اللى يروح، مع احترامنا للجميع وكل الأسماء".

وأشار إلى أن مصر دولة قوية وفاعلة ومؤثرة فى محيطها الإقليمى وهو "الشرق الأوسط - شرق المتوسط - إفريقيا"، مضيفا: "لازم نبقى عارفين وفاهمين ومستوعبين ده، لأن دولتنا شغالة بالاستراتيجية دى وبالإيمان والعقيدة والواقع ده".

واختتم برنامجه بالقول: "طيب إيه المطلوب مننا كشعب عايز يبنى دولة حديثة وعايز يحافظ على حضارته وثباته واستقراره، المطلوب طول ما أنت دولة قوية ومتماسكة وصلبة والشعب ورا قيادته ووراء دولته وورا جيشه ووراء مؤسساته فاهم وداعم وواعى، ومش بيدى دماغه لحد يلعب فيها ولا يشتغل عليها لا ميديا ولا سوشيال ميديا، لا جوه ولا بره، يبقى بعد ثقتنا فى ربنا، ثقتنا فى دولتها فى رئيسنا فى مؤسساتنا، ونكمل بشغلنا وكفاحنا وواجبنا، ونربى عيالنا على حب بلدنا".