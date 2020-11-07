صور.. سكان الأسمرات.. من التهميش إلى دور فاعل فى بناء الوطن عبر الانتخابات

واليوم، شهدت مدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات، توافد حاشد من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى غد الأحد، كنوع من رد الجميل، بعدما كان معظمهم لا يملك فى الأساس صوتا انتخابيا، ليأتى ذلك تأكيدا على تصريحات الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، بأن بناء الإنسان والاستثمار فى البشر هى السبيل الوحيد لنهضة الأوطان.





تغير النظرة تجاه ملف العشوائيات

فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم فى مصر، تغيرت النظرة تماما تجاه ملف العشوائيات، حيث تبنت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وتحسين أحوال المقيمين بها، وبدأت الحكومة تنفيذ الاستراتيجية بدءا بالمناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وآخرها مشروع "بشائر الخير".

واستطاعت الدولة خلال فترة وجيزة، أن توفر سكنا كريما يليق بالمواطن المصرى خصوصا ساكنى المناطق العشوائية فى الدويقة، والتى تعد من مناطق الخطورة الداهمة.

فبعدما كان يعانى مواطنى تلك المنطقة على مدار سنوات من التهميش، جاءت قرارات القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة توفير سكن كريم يليق بهم، وبالفعل تم إنشاء منطقة الأسمرات، لاستيعاب سكان تلك المنطقة وتوفير حياة كريمة.

من التهميش السياسى والاجتماعى إلى المشاركة فى الانتخابات

بعد سنوات وسنوات من التهميش السياسي والاجتماعى لسكان العشوائيات، أصبح لهؤلاء اليوم صوت فى اختيار من يمثلهم فى الحياة النيابية، وبالتالى دور فاعل فى بناء مصر.

واليوم، توافد عدد كبير من سكان حى الأسمرات، للمشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهن الدستورى، وسط التزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.







كما تصدرت السيدات المشهد الانتخابى فى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، فى مدرسة تحيا مصر بالاسمرات، وسط إجراءات أمنية من مديرية أمن القاهرة، لخلق مناخ آمن الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

محافظ القاهرة: سكان الأسمرات يدركون دورهم فى مسيرة الوطن الديمقراطية

من جهته، أشاد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، بإقبال سكان مدينة الأسمرات على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب وإدراكهم لدورهم فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم السبت، بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث تفقد لجان مدينة الأسمرات ولجنة مدرسة أسماء الثانوية بطرة، ولجنة مدرسة طرة الجديدة الابتدائية المشتركة، ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بكورنيش المعادى ولجنة مدرسة عين الصيرة بمصر القديمة.

وأكد عبدالعال أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد تام لمواجهة أى طارئ خلال يومى الانتخابات وتقديم الدعم اللوجستى الفورى لمتطلبات العملية الانتخابية كافة.

الوفاء بالدين

وقال حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، أن اليوم يعتبر عرس سياسى للمواطن المصرى القاهرى عامة، وللمواطن الذى يسكن فى حى الأسمرات خاصة، فى لجنة تحيا مصر 1 فى حى الأسمرات 1.

وأكد أن كل المواطنين فى حى الأسمرات توافدوا بكثرة منذ الصباح الباكر، ليوفوا بالدين للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتقالهم من الأماكن العشوائية الذين كانوا يعيشون فيها إلى حى الأسمرات والذى يعد من ضمن الأماكن الحضارية الحديثة.

وأشار الغندور، أن المواطنون فى الأسمرات سعداء بهذا العرس السياسى، وحقهم فى المشاركة الإيجابية للعملية الانتخابية، موضحا أن أهالى حى الأسمرات اصطفوا طابورًا مشرفًا ومنظم للإدلاء بأصواتهم.

وقال الغندور، إنه يوجد 172 داعما وداعمة لتنظيم العملية الانتخابية فى الأسمرات وهناك تعاون واضح معهم من الأهالى، وكأن لسان حالهم يبين للجميع أنهم يعيشون فى كومباوند الأسمرات، وخير دليل على هذا تلك الصورة المشرفة التى ظهر عليها سكان حى الأسمرات.

المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

أهم المشروعات التى قضت على العشوائيات فى القاهرة

تعد منطقة الأسمرات بمراحلها الثلاثة، أحد أهم المشروعات التى قضت على العشوائيات فى القاهرة، وتسعى الدولة لتطويرها، فى جميع المجالات حتى تُعلى من شأن المواطنين.

المرحلة الأولى من المشروع، تضمنت 6258 وحدة سكنية فى 176 عمارة، بتكلفة 850 مليون جنيه، بالإضافة إلى المرافق الرئيسية والخارجية لموقع مشروع الأسمرات، والمرافق الداخلية لهذه الوحدات من مياه، وصرف صحى، وطرق، وكهرباء، إلى جانب إنشاء مدرسة تعليم أساسى من 39 فصلاً بمساحة 4200 م2.

وتضمنت المرحلة أيضاً إنشاء 140 محلا تجاريا بمساحات مختلفة بمتوسـط 15 م2، و3 وحدات صحية، و3 حضانات بمساحة 460 م2 لكل منها، وكذلك ملعبين لكرة قدم على مساحة حوالى 15000م2، ومثلهما للألعاب الأخرى على مساحة 2000 م2.

أما المرحلة الثانية من المشروع، ففيها تم إنشاء 4722 وحدة سكنية فى 134 عمارة، بقيمة تقديرية 650 مليون جنيه، والمرافق الرئيسية الداخلية والخارجية لهذه الوحدات كذلك، واحتوت على مدرسة تعليم أساسى مكونة من 39 فصلا على مساحة 5616 م2، ومدرسة تعليم تجريبى مكونة من 44 فصلاً على مساحة 5917 م2، ودورين حضانة، و110 محلات تجارية بمساحات مختلفة بمتوسـط 15م2، بالاضافة إلى مسـرح مكشوف، ومركز خدمة مجتمع على مساحة 1500م2.

وتتكون العمارات السكنية بمشروع "الأسمرات 1 و2" من دور أرضى، بالإضافة إلى 5 أدوار، وكلها مفروشة بالكامل.