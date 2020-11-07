الوطنية للانتخابات تؤكد انتظام التصويت منذ الـ9 صباحا وتوافد الناخبين بكثافة

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أعمال التصويت انتظمت منذ الساعة 9 صباحا، وتوافد الناخبين على اللجان بكثافة ملتزمين بالإجراءات الاحترازية التى أمرت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، بتوفير الهيئة كمامات للمواطنين الذين ليس معهم كمامات، وكذلك تنظيم صفوف الناخبين باتخاذ إجراءات التباعد، وكذلك تطهير وتعقيم كامل اللجان الفرعية والرئيسية بالتنسيق مع الوزارة الصحة، كما تم توفير سيارات إسعاف مجهزة بطواقم طبية من أجل أى حالات طارئة.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، خلال لقاء صحفى منذ قليل مع فضائية إكسترا نيوز، أن غرفة العمليات منذ الصباح الباكر قامت بالتأكد من فتح جميع اللجان فى المواعيد المقررة قانونا، وتلقت شكاوى غير مؤثرة فى سير العملية الانتخابية، وتستكمل عملها حتى الأن، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الشكاوى التى تأتى لغرفة العمليات يتم فحصها وحلها فى الحال، وإذا كانت تستلزم أى إجراءات داخل الهيئة نقوم بإجرائها على الفور، ولكن إلى الأن لم ترد شكاوى اتخذ فيها مثل تلك الإجراءات.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن عدد الجان الفرعية فى الـ 13 محافظة التى تجرى بها انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب، 9468 لجنة فرعية، ويشرف عليها 12 ألف قاضى ما بين أصلى واحتياطى، ويساعده مجموعة من إمناء اللجان والموظفين يصل عددهم إلى 65 ألف موظف، وأن عدد مرشحى المقاعد الفردية 2084 مرشح، وعدد القوائم المرشحة 4 قوائم.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة هيئة مستقلة لا سلطان عليها، وتدير الانتخابات بنزاهة القاضى وحياده، وأن الهيئة مشكلة من 10 قضاة من الهيئات والجهات القضائية، ويدير الجهاز التنفيذى المستشار، ويساعده نوابه المستشارين، فى أداء العمل داخل الهيئة، مؤكدا وجود قاض على كل صندوق.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن المنظمات المحلية والأجنبية تقوم بمتابعة الانتخابات داخل اللجان الفرعية، وأثناء عمل اللجان العامة، وأن الإعلام المحلى والدولى يقوم بمتابعة الانتخابات فى اللجان الفرعية والعامة، مشيرا إلى أن إجراءات الفرز تتم داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبى ووكلاء المرشحين، والمنظمات المحلية والدولية، والإعلام المحلى والدولى.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة قبلت طلبات كل المنظمات سواء محلية أو أجنبية بتغطية الانتخابات، وفقا لقرار منظم لذلك، وأن عدد المنظمات المحلية 56 منظمة، و14 منظمة أجنبية، و3 منظمات حقوقية، أمام عدد وسائل الإعلام التى تعمل على تغطية الحدث فهى، 51 وسيلة إعلامية محلية، و153 وسيلة إعلامية أجنبية.