وزير الآثار: سنقدم للدولة ملفين عن العائلة المقدسة والأديرة بعد دراسة البابا

قال خالد العنانى وزير الآثار والسياحة، أن الوزارة ستتقدم بملفين لقداسة البابا تواضروس الثانى، للدراسة وإبداء الرأى، ومن ثم تقديمه للدولة، الأول متعلق بتسجيل بمسار العائلة المقدسة من حيث التقاليد والعادات خاصة المستمرة حتى اليوم، والثانى حول أديرة وادى النطرون.

وأضف عنانى خلال احتفالية مسار العائلة المقدسة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، شرفنا فى مصر بهذه الآثار، وحاليا تجرى أعمال الترميم فى كل أديرة مصر، ومنها جبل الطير فى سمالوط والذى كان مقررا افتتاحه فى يونيو الماضى، إلا أن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

وتابع وزير الآثار، العائلة المقدسة استمرت فى مصر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مشيرا إلى أن لزيارة الأماكن التى زارتها العائلة فيجيب بناء بنية تحتية قوية، لذا كان لابد من تمهيد الطرق وتسهيل وصول الأتوبيسات السياحية للأماكن، وكذلك خدمات على الطرق ولوحات إرشادية على الطرق وشوارع واسعة ومجتمع محيط وواعى بهذه الأماكن وهذا ما بدأت عمله الوزارات، وقامت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية وكافة أجهزة الدولة لبدء التطوير فى 8 محافظات.

وأوضح عنانى، سيتم رفع البنية التحتية، فى كافة أماكن المسار، وقد ساهمت الوزارة بـ 60 مليون جنية لتطوير البنية التحتية فى الـ 8 محافظات، مشيرا إلى أن الفيلم الذى أنتجه دير مار جرجس للراهبات والمعروض حاليا فى الاحتفالية سيتم أخذه للترويج لمسار العائلة فى العالم كله

وكان خالد العنانى وزير الآثار والسياحة، مندوبا عن رئيس الوزراء، ومحمد شاكر وزير الكهرباء ونادية مكرم وزيرة الهجرة، قد وصولوا مساء اليوم، إلى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعدد من المحافظين والسفراء والطوائف المسيحية للمشاركة فى احتفالية مسار العائلة المقدسة.

وقد بدأ قبل قليل، حفل دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، وعدد من الوزراء، وبعض من سفراء الدول الأجنبية بمصر، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفى مطلع الاحتفالية، عزف كورال الكنيسة السلام الوطنى لافتتاح الاحتفال، كما رتلوا بعض الترانيم.

وأثناء الحفل أن تم عرض الفيلم الوثائقى "مسار العائلة المقدسة فى مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، والفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة.

وقالت الكنيسة القبطية، تمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هى الإنجليزية والايطالية والفرنسية والروسية والالمانية والإسبانية، كما تم إجراء دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.