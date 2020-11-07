الاسوشيتيد برس: إثيوبيا على شفا حرب أهلية تهدد أفريقيا

قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن إثيوبيا تبدو على شفا حرب أهلية، مما يهدد استقرار واحدة من أكثر المناطق استراتيجية في العالم، وهى القرن الإفريقى، ويؤدي إلى تصدع إحدى أقوى الدول الإفريقية من حيث عدد السكان.

وأوضحت الوكالة أن الأزمة في إثيوبيا، تتفاقم منذ شهور. ووفقًا لدينو ماهتاني، نائب مدير برنامج أفريقيا التابع لمجموعة الأزمات الدولية، "كان الأمر أشبه بمشاهدة حادث قطار يتحطم بالحركة البطيئة". والآن، يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي لإصلاحاته السياسية الشاملة، أشد العواقب حتى الآن للتحولات الأخيرة في السلطة في البلاد.



ماذا يحدث ؟

تقول الوكالة إنه في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضى: قطعت الاتصالات في منطقة تيجراي الشمالية المدججة بالسلاح في إثيوبيا، وأعلن رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد أنه أمر القوات بالرد على هجوم مميت مزعوم شنته قوات تيجراي على قاعدة عسكرية هناك. واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء القتال.

وكثف كلاهما الضغط مساء الخميس الماضى. وقال الجيش الإثيوبي إنه ينشر قوات من جميع أنحاء البلاد إلى تيجراي ، وأعلن زعيم تيجراي أننا "مستعدون لأن نكون شهداء". وردت أنباء عن سقوط ضحايا من الجانبين. ويوم الجمعة ، أعلن رئيس الوزراء أن حكومته نفذت غارات جوية في "الجولة الأولى من العمليات" ضد جبهة تحرير تيجراى ، في حين تم عزل المنطقة بشكل متزايد.

ووصف بعض الخبراء المواجهة بحرب بين الدول ، مع وجود قوتين كبيرتين ومدرَّبتين جيدًا وعلامات قليلة على التراجع.

وقالت الوكالة إن إثيوبيا هي واحدة من أكثر الدول تسليحًا في إفريقيا ، وقد هيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الجيش والحكومة في إثيوبيا قبل أن يتولى أبي السلطة في عام 2018. ولديها الكثير من الخبرة في الصراع من الحرب الحدودية التي دامت سنوات بين إثيوبيا وإريتريا ، بجوار نهر تيجراي.

وتقدر مجموعة الأزمات الدولية أن القوات شبه العسكرية التابعة لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي والميليشيات المحلية لديها حوالي 250 ألف جندي.

مع استمرار انقطاع الاتصالات ، من الصعب التحقق من رواية أي من الجانبين للأحداث على الأرض، وفقا للوكالة.



كيف وصلنا إلى هنا؟

وتقول كالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية: عين الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أبي أحمد كرئيس للوزراء في عام 2018 للمساعدة في تهدئة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة ، وسرعان ما نال الثناء - وجائزة نوبل - لفتحه مساحة سياسية وكبح الإجراءات القمعية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 110 ملايين شخص وعشرات من العرقيات. لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي شعرت بتهميش متزايد ، وانسحبت العام الماضي من الائتلاف الحاكم.

وتعترض الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الانتخابات الأثيوبية المتأخرة ، - سبب تأخيرها جائحة COVID-19 - والفترة الممتدة لأبي في منصبه. في سبتمبر ، صوت إقليم تيجراي في انتخابات محلية ادعت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أنها غير قانونية. تحركت الحكومة الفيدرالية لاحقًا لتحويل التمويل من السلطة التنفيذية لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي إلى الحكومات المحلية ، مما أغضب القيادة الإقليمية.

ويوم الاثنين ، حذر زعيم تيجراي ديبريتسيون جبريميشائيل من احتمال اندلاع صراع دموي.



ماذا يمكن أن يحدث الآن؟

يمكن أن يمتد الصراع إلى أجزاء أخرى من إثيوبيا ، حيث كانت بعض المناطق تطالب بمزيد من الحكم الذاتي ، وقد أدى العنف العرقي المميت بالحكومة الفيدرالية إلى استعادة الإجراءات بما في ذلك اعتقال المنتقدين.

وتعليقًا على هذه المخاوف ، قال نائب قائد الجيش الإثيوبي بيرهانو جولا في وقت متأخر من يوم الخميس عن تيجراي ، "الحرب ستنتهي هناك".