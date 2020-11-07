ميسي البديل يقود برشلونة لفوز مثير ضد بيتيس 5-2 بالدوري الإسباني (فيديو)

حقق فريق برشلونة الإسبانى، فوزا مثيرا على ضيفه ريال بيتيس، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا" بالموسم الجديد 2020-2021، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، ثم نجح البلوجرانا في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثانى مقابل هدف وحيد للفريق الأندلسى الذى اكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد عيسى ماندي في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

أحرز عثمان ديمبيلى، الهدف الأول لصالح الفريق الكتالونى بالدقيقة 22 من زمن المباراة، كما أهدر أنطوان جريزمان ركلة جزاء للبارسا فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء تصدى لها حارس الفريق الأندلسى، وأحرز أنطونيو سانابريا، لاعب فريق ريال بيتيس هدف التعادل بالدقيقة 45 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى، نجح جريزمان في فك النحس وتسجيل ثانى أهداف برشلونة في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، وسجل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى شارك كبديل هدفين متتاليين من ركلة جزاء في الدقيقة 62 و82 واختتم بيدرى الخماسية في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، فيما سجل لورينزو مورن الهدف الثانى لصالح بيتيس بالدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وشارك النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، كبديل مع بداية الشوط الثانى للقاء، للاعب الشاب انسو فاتى، وذلك بعدما تواجد على مقاعد بدلاء الفريق الكتالونى للمرة الأولى منذ ما يزيد عن عام وذلك خلال مواجهة ضيفه ريال بيتيس.

وتعود المرة الأخيرة التى ظهر فيها النجم الأرجنتينى احتياطيا مع برشلونة إلى 21 سبتمبر من العام الماضى 2019 وتحديدا 413 يوماً خلال مواجهة غرناطة التى سقط فيها البلوجرانا بهدفين دون مقابل، وشارك ميسي كبديل فى الدقيقة 46 من زمن المباراة.

وخاض برشلونة مواجهة بيتيس بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: تير شتيجن / خط الدفاع: ديست - بيكيه - لينجليه - سيرجى روبرتو - ألبا / خط الوسط: بوسكيتس - دى يونج - بيدرى / خط الهجوم: جريزمان - ديمبيلى - فاتى.

بهذه النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة احتل بها المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الإسبانى "الليجا" ولديه مباراتين مؤجلتين، خلف ريال بيتيس الذى تجمد رصيده عند 12 نقطة.