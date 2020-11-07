الأعلى تصويتا .."بئر العبد " حصان طروادة في انتخابات النواب بشمال سيناء (صور)

سجلت لجان مركز بئر العبد في انتخابات مجلس النواب النسبة الأكبر في الإقبال علي التصويت بين مراكز المحافظة، حيث اصطف المواطنون في طوابير كبيرة أمان اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن نسبة التصويت بلجان بئر العبد الاعلي نسبة في المشاركه تلتها لجان الشيخ زويد ثم لجان نخل فلجان العريش ثم لجان مدينة الحسنة، بينما احتلت لجان مدينة رفح المركز الأخير بين مدن المحافظة.

وتستقبل لجان انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء أبوابها لاستقبال 273 ألف ناخب، و تجرى الانتخابات من خلال دائرتين انتخابيتين وتشمل 11 قسما مخصص لها 7 مقاعد .

ويتنافس بالدائرة الأولى وتضم : مدن العريش والشيخ زويد ورفح 21 مرشحا على مقعد فردى و بتنافس بالدائرة الثانية والتي تضم : بئر العبد والحسنة والقسيمة ونخل ورمانة 12 مرشحا على مقعد فردى و5 مقاعد مخصصة للقائمة بكافة انحاء المحافظة ويتنافس عليها مرشحى قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر .

وتضم محافظة شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى،من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.