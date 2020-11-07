بحضور النائب محمد أبوالعينين.. السياحة والآثار وجامعة تشارلز تكرم زاهي حواس

شهد المتحف المصري بميدان التحرير، اليوم السبت، احتفالية لتكريم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، عن مجمل أعماله، في الحفاظ والكشف عن الآثار، بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين والأثريين.

حضر الاحتفالية، النائب محمد ابوالعينين، و الفنان حسن الرداد ، ووفاء سالم ، الفنان احمد شاكر ، الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار الاسبق ، واسامة هيكل وزير الدولة للاعلام .

ويتخلل الاحتفالية، التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، ود.ميرسولاف فارتا، عميد كلية الآثار بجامعة تشارلز بمدينة «براج» التشيكية، تقديم الكتب التذكارية الصادرة عنه من قبل الجامعة في جمهورية التشيك، حيث أصدرت 3 كتب تتضمن علاقة 120 عالم آثار من مختلف أنحاء العالم بـ«حواس» خلال رحلتهم المهنية في مصر.

كما سيتم عرض بعض البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن اكتشافات «حواس»، ومن أبرزها اكتشافه لـ45 ورشة ملكية في وادي الملوك، واكتشافاته حول أبو الهول وأهرامات الجيزة.