رئيس القومي لحقوق الإنسان يدلي بصوته غدا في انتخابات مجلس النواب

يدلي محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان غدا بصوته الانتخابي بمعهد فتيات مصر الجديدة الازهري بشارع السباق . وكان رئيس المجلس جدد دعوته لجموع الشعب المصري ممن لهم حق التصويت للمشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا واستحقاقا دستوريًا وحقا من حقوق الانسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار ، حيث انها تعد الركيزة الأساسية في عملية بناء و تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان.

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